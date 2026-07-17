Не запихивайте их в терминалы: украинцев предупредили, какие купюры банкоматы "выплюнут"

Банкомат / © Pexels

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Новая банкнота номиналом в 2 тысячи гривен с изображением Василия Стуса, которую Нацбанк презентовал недавно и планирует запустить в обращение с 4 сентября 2026 года, сначала будет недоступна для расчетов в большинстве терминалов и банкоматов страны. На полную адаптацию устройств понадобится время — по оптимистическим прогнозам, это произойдет не раньше декабря.

Как сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на представителей платежного рынка, финансисты призывают граждан не торопиться. Украинцам, которые первыми получат новые 2000-гривневые купюры этой осенью, настоятельно рекомендуют не пытаться сразу внести их через купюроприемники для пополнения карт, оплаты услуг или через банкоматы с функцией cash-in (функция банкомата или платежного терминала, позволяющая вносить наличные деньги).

Часто эти аппараты то и дело будут выплевывать новую купюру. Но пугаться тоже не следует. Это не значит, что 2000-гривневые банкноты поддельные. Нет, с ними будет все хорошо. Банки и небанковские учреждения могут не успеть перепрограммировать все купюроприемники и установить новое программное обеспечение в платежных терминалах и банкоматах. И неофициально уже предупреждают об этом.

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На словах нацбанковцы обещают помочь банкам, платежным операторам и инкассаторам. Но пока эта помощь, которую следует считать стандартной техподдержкой изготовителя, не оказывается повсеместно. Это только разговоры.

Поэтому сначала новые деньги будут пользоваться преимущественно в кассах (банках, магазинах) и на рынках, без привычной аппаратуры, которую следует перестраивать.

Опрошенные банки и небанковские финучреждения сообщают, что еще не получали от НБУ детальное описание (со всеми техническими особенностями) купюры номиналом 2000 гривен.

«Нацбанковцы все держали в секрете, мало кто знал, что сейчас появится новая банкнота. Зачем — непонятно. Чтобы не провоцировать негативные инфляционные ожидания, или просто для шоу/пиара. Для нас это не спектакль, а работа, когда нужно переоборудовать много аппаратов, чтобы те могли принимать и выдавать людям эти 2000 гривен. Что требует времени, особенно в военный период, когда очень не хватает технических специалистов и есть проблемные территории. Думаю, что получим от НБУ все технические параметры новой купюры только в сентябре, тогда сможем с этим работать», — пояснил источник.

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Даже на сайте Нацбанка в разделе, посвященном гривневым банкнотам, до сих пор нет описания купюры 2000 гривен, последней идет 1000 гривен с портретом Владимира Вернадского. Это тяжело понять. Ведь после официальной презентации никакой тайны в новой банкноте нет, а ее производитель (Нацбанк) имеет полное описание 2000 гривен. И как регулятор должен быть заинтересован, чтобы люди максимально широко пользовались новыми купюрами с первых дней введения. Другое негативно характеризует не только финансовую инфраструктуру, но и сам НБУ.

Хотя полного официального описания со всеми техническими пустяками нет, финансисты имеют какие-то отрывки информации и понимают будущий фронт работ.

«Насколько мне известно, банкнота в 2000 гривен на 6 мм длиннее тысячи. То есть, не все действующие купюрники в терминалах смогут ее сразу принимать. Необходимо переоборудование. Но пока мы не получим образцов, ничего делать не можем. Нужно получить образцы 2000 гривен, отправить их производителям техники, они сделают соответствующую прошивку, а мы за нее заплатим $10 на каждом терминале. Тогда физически начнем обновление. На это необходимо, по меньшей мере, три месяца», — уточнил осведомленный представитель платежного рынка.

То же должны сделать и банки, обслуживающие банкоматы. Конечно, все будет осуществляться постепенно, охватывая все парки финансовой техники. При наибольшем содействии работы могут завершиться в декабре 2026 года. Тогда новые 2000 гривен будут приниматься повсеместно в полном объеме.

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НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 2000 грн

Напомним, в Украине введут в обращение новую банкноту номиналом в 2 000 гривен. На ней изображен поэт-шестидесятник Василий Стус. Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах и содержит более 20 элементов защиты, в том числе уникальную анимированную ленту Anima Colour. На обороте — здание филологического факультета Донецкого университета. День введения — день памяти Стуса.

К слову, в НБУ уверяют, что это не дополнительная печать денег и не приведет к инфляции, а заменит только изношенные купюры и упростит наличное обращение. Однако эксперты отмечают, что появление нового номинала отражает уже произошедшую за последние годы инфляцию.

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