Не запустил ни одной ракеты: спикер ВМС рассказал о "единственном оставшемся в Крыму "носителе ракет-неудачнике"

Российский флот фактически едва ли не в полном составе покинул украинский полуостров.

Россияне вывели из временно оккупированного Крыма почти весь свой флот. Из ракетоносителей там остался только один "неудачник" – "Циклон", который пока не запустил ни одной ракеты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Почти весь российский флот – основная сила и боевая мощь окупантов в Крыму – перебазировался.

"Большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет — фактически все перебазированы, кроме одного, извините, неудачника, который до сих пор не запустил ни одной ракеты, хотя и считается носителем крылатых ракет. Речь идет о "Циклоне", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Капитан третьего ранга добавил, что основные боевые единицы врага так же перебазированы. В Крыму оставили, если не тех, кого не жалко, то тех, кого, пожалуй, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске.

По словам капитана, в Крыму остается некоторый состав кораблей, но самые ценные активы россияне вывели.

Тем временем партизаны "Атеш" сообщили, что в Евпаторию переброшен танковый батальон в рамках усиления крымской группировки.