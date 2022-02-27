"Не завидую их судьбе": в Полтавской области местные жители задержали мародеров (фото)

"Не завидую их судьбе": в Полтавской области местные жители задержали мародеров (фото)

Людей просят быть бдительными.

В Полтавской области 27 февраля была задержана группа мародеров.

Об этом сообщил Богдан Величко в Faceboоk, разместив фото мародеров.

Он рассказал, что задержал мародеров вместе с бойцами территориальной обороны. После чего их передали полиции.

"Передали полиции. Я не завидую их судьбе", — отметил местный мужчина и призвал жителей частного сектора быть бдительными.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: