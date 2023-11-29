Не Зеленский, а Залуский: почему Театр на Подоле сменил фамилию персонажа пьесы Карпенко-Карого

Сюжет спектакля раскрывает одну из наиболее острых и актуальных как прежде, так и сегодня тем — коррупции.

26 ноября в Театре на Подоле состоялась премьера спектакля по мотивам пьесы Ивана Карпенко-Карого "Хазаин". Сразу после премьеры театр и творческая команда столкнулись с обвинениями в цензуре. По пьесе один из персонажей имеет фамилию Зеленский, в спектакле его заменили на Залуского.

Что известно о новом скандале — в сюжете Завтрака с 1+1.

О чем пьеса "Хозяин"

"Хозяину" более 100 лет, Карпенко-Карий написал ее еще в 1900-м. Сатирическая пьеса рассказывает о богачах, которые пополнят свое состояние, готовы на все. Действующие лица — хозяин Пузырь, его жена с дочерью, портниха Павлина и два эконома: Зеленский и Лихтаренко.

По сценарию персонаж эконома Зеленского боится потерять свой пост, поэтому дает взятки Пузырю. А еще постоянно жалуется на работу своих подчиненных. Саму фамилию персонажа "Зеленского" в самом спектакле его режиссер поменял на "Залусский". И понеслись комментарии в соцсетях:

То есть Зеленский стал Залуским от большой любви франковцев к классике?

"Новое видение". И гривны не дала бы за билет.

Зачем сменили фамилию персонажа?

Сам режиссер спектакля Иван Уровский называет Хозяина — нетленной историей о бизнесменах, которая никогда не потеряет своей актуальности. И все же считает своим правом интерпретировать пьесы, которые ставит, как считает нужным.

“Появляется что-то новое-новое, но люди остаются людьми, которыми они были 100 лет, 200 лет или 500 лет назад. Поэтому классика и есть вечная. Я очень с уважением отношусь к тексту любого классического, но я себе позволяю и сокращать и соединять персонажей и перерабатывать, как я считаю нужным для конкретной концепции”, — прокомментировал режиссер.

Персонажа Зеленского переименовал, потому что не хотел спекулировать известной ныне фамилией. Ведь его спектакль совсем не об этом. Тем более что этот персонаж появляется на сцене всего несколько раз и его линия не главная.

"Если со сцены звучит фамилия кого-то из политиков, это сразу вызывает либо смех, либо "ага, значит это об этом спектакль" и все, смещаются все акценты, смещаются туда, все бы ждали, как будет развиваться эта история", — говорит Уровский.

Почему именно Залусский?

Рассказывает режиссер и о том, как же "Зеленский" стал "Залуским". Ведь многие еще и замечали, что "Залусский" подозрительно похоже на " Залужный ". Итак, как все было: во время репетиций режиссер с актерами играли с именами героев, объединяли персонажей, придавали им новые черты. В этот момент режиссер в шутку предложил своему другу, актеру театра имени Франко Ивану Залускому назвать его фамилией одного из персонажей. Так и родился персонаж эконом Залусский.

На упреки же относительно внедрения цензуры Уровский реагирует спокойно: “Такое бывает, люди, конечно, хотят искать то, чего нет. И это нормально, я тоже это прекрасно понимаю, что это такая горячая тема и что люди хотят на ней хайпировать”.

Что говорят искусствоведы?

Искусствовед и культурная журналистка Валентина Клименко уверена — режиссер имеет право работать с первоисточником для своего спектакля по своему вкусу, поэтому в замене фамилии "Зеленский" на "Залусский" измены не видит. Но это и не единственное изменение в современной поставке "Хозяина".

“Когда он заменил такого персонажа Маюфеса на женскую роль, показал как соблазнительное это предложение с незаконным обогащением. Это действительно никто не заметил, этого не писали. Он делает каждый раз по-своему. В "Конотопской ведьме" — это одна история, в Хозяине — это другая история. Всегда режиссер имеет право на свои концепты.

И пока в сети до сих пор спорят по поводу цензуры, скандал сделал свое. Билетов на спектакль "Хозяин" в Театре на Подоле уже не купишь. Ни в этом году, ни в следующем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандал уносится! Неужели цензура? Зеленского в спектакле переименовали в Залуского!

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