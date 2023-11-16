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Не Зеленский: у кого топ-чиновники должны "отпрашиваться" уехать за границу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Не Зеленский: у кого топ-чиновники должны "отпрашиваться" уехать за границу

Выезд за границу

Соответствующие изменения были внесены с 14 ноября.

Теперь решение о выезде топ-чиновников контролирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом говорится в постановлении №698 "Об усовершенствовании порядка осуществления служебных командировок за границу".

В частности, в поставили внесли изменения во втором и третьем абзацах и дополнили следующим текстом:

  • "абзац второй после слов "министров Украины" дополнить словами "других руководителей центральных органов исполнительной власти";
  • в абзаце третьем слова "руководителей других центральных органов исполнительной власти и их заместителей" заменить словами "заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти".

Соответствующие изменения были внесены с 14 ноября.

Напомним, после скандалов с бегством чиновников в январе 2023 года правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Чиновники могут пересекать границу только на основании служебной командировки.

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Дата публикации
Просмотры
331
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