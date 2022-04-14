"Не ждите до последнего": в Луганской области согласовано пять "зеленых коридоров", Гайдай просит эвакуироваться

"Не ждите до последнего": в Луганской области согласовано пять "зеленых коридоров", Гайдай просит эвакуироваться

Накануне юморидоры не открыли, но людей вывозили.

В четверг, 14 апреля, согласована эвакуация по пяти направлениям из Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Речь идет об эвакуации из таких населенных пунктов: Горная община, Попасная, Лисичанск, Рубежное и Северодонецк.

"Вчера нам "гуманитарные коридоры" не открыли – не было гарантий по безопасности. Но ведь сотни людей ждали. Как их оставить? Поэтому мы попытались эвакуировать оттуда, куда можно было доехать. Удалось по четырем направлениям, кроме Рубежного", — рассказал глава области. .

Он подчеркнул, что кое-где в общинах региона отсутствует свет, телевидение, Интернет, а местами нет мобильной связи. Именно поэтому некоторые местные жители узнают о бесплатной эвакуации только тогда, когда в бомбоубежище или удаленный район приходят полицейские, спасатели или волонтеры.

"Однако времени на размышления все меньше и меньше. Примите решение для спасения детей, родителей и себя лично. Пока еще не поздно. Автобусы вас ждут. Мест и рейсов достаточно для всех желающих. Не ждите до последнего", — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, российские войска накапливают технику под Рубежным в Луганской области, не соблюдают "режим тишины" по всем направлениям в регионе. Глава ОВА Сергей Гайдай просит эвакуироваться жителей Луганщины.

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