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- Украина
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Не живете дома: за какую коммуналку украинцы вынуждены платить, а что можно заморозить
Юрист подчеркнула, что наличие имущества обязывает владельца удерживать квартиру, даже если там никто не живет.
За пустые квартиры, в которых никто не живет, все равно придется частично оплачивать коммуналку, но часть услуг можно «заморозить».
Об этом рассказала адвокат АБ «Ивана Хомича» Елена Воронкова в комментарии РБК-Украина.
Она подчеркнула, что наличие имущества обязывает владельца удерживать квартиру, даже если там никто не живет. По ее словам, в любом случае придется продолжать платить:
за отопление
и услуги по содержанию придомовой территории.
Впрочем, некоторые коммунальные услуги можно заморозить. Если в квартире никто не проживает, то может не платить за:
вывоз мусора;
электроэнергию;
газ;
водоснабжение и водоотвод.
Для этого, пояснила юрист, нужно обратиться в обслуживающую дом компанию с соответствующим заявлением и предоставить доказательства того, что там действительно никто не проживает.
Однако, если в доме установлены счетчики, то писать дополнительные заявления не обязательно. В этом случае достаточно просто регулярно передавать поставщикам актуальные показатели.
Тарифы на коммунальные услуги в Украине — последние новости:
Напомним, с 1 июля 2026 года для украинцев выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В Пенсионном фонде Украины сообщили, что после повышения цен на водоснабжение не нужно обращаться лично по поводу изменения субсидии.
Что касается тарифов на свет, то с 1 июля стоимость не изменилась. До 31 октября 2026 года цена остается постоянной — 4,32 грн за кВт·ч.