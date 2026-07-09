Не живете дома: за какую коммуналку украинцы вынуждены платить, а что можно заморозить

Коммунальные услуги в Украине / © Credits

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За пустые квартиры, в которых никто не живет, все равно придется частично оплачивать коммуналку, но часть услуг можно «заморозить».

Об этом рассказала адвокат АБ «Ивана Хомича» Елена Воронкова в комментарии РБК-Украина.

Она подчеркнула, что наличие имущества обязывает владельца удерживать квартиру, даже если там никто не живет. По ее словам, в любом случае придется продолжать платить:

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за отопление

и услуги по содержанию придомовой территории.

Впрочем, некоторые коммунальные услуги можно заморозить. Если в квартире никто не проживает, то может не платить за:

вывоз мусора;

электроэнергию;

газ;

водоснабжение и водоотвод.

Для этого, пояснила юрист, нужно обратиться в обслуживающую дом компанию с соответствующим заявлением и предоставить доказательства того, что там действительно никто не проживает.

Однако, если в доме установлены счетчики, то писать дополнительные заявления не обязательно. В этом случае достаточно просто регулярно передавать поставщикам актуальные показатели.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине — последние новости:

Напомним, с 1 июля 2026 года для украинцев выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В Пенсионном фонде Украины сообщили, что после повышения цен на водоснабжение не нужно обращаться лично по поводу изменения субсидии.

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Что касается тарифов на свет, то с 1 июля стоимость не изменилась. До 31 октября 2026 года цена остается постоянной — 4,32 грн за кВт·ч.

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