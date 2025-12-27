"Не значит кому-то отдать": Буданов о территориальном урегулировании

Начальник ГУР Кирилл Буданов / © Getty Images

Реклама

Начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов выступил категорически против сдачи украинских территорий ради мира.

В интервью «Суспільному» начальник ГУР объяснил свое видение «справедливого компромисса» в войне с Россией.

Отвечая на вопрос о настроениях общества, который выступает против выхода ВСУ из Донбасса, Буданов подчеркнул, что урегулирование территориального вопроса не должно означать капитуляцию или территориальные потери.

Реклама

«А почему вы думаете, что когда я говорю об урегулировании территориального вопроса — это значит кому-то отдать? Я в принципе противник того, чтобы во что бы то ни стало отдавать», — заявил глава ГУР.

Буданов также привел собственное определение компромисса, который может стать основой завершения войны. По мнению Буданова, настоящая договоренность — это ситуация, которая не доставляет полной радости ни одной из сторон.

«Вспомните еще раз, что я вам говорил: компромисс — это не когда один доволен, а другой расстроен. Это когда оба огорчены. Это компромисс», — резюмировал он.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, а какие-либо другие варианты не будут гарантировать продолжительный мир.