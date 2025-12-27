- Дата публикации
"Не значит кому-то отдать": Буданов о территориальном урегулировании
Кирилл Буданов рассказал, что считает настоящим компромиссом в войне и почему урегулирование территориального вопроса не означает потерю земель.
Начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов выступил категорически против сдачи украинских территорий ради мира.
В интервью «Суспільному» начальник ГУР объяснил свое видение «справедливого компромисса» в войне с Россией.
Отвечая на вопрос о настроениях общества, который выступает против выхода ВСУ из Донбасса, Буданов подчеркнул, что урегулирование территориального вопроса не должно означать капитуляцию или территориальные потери.
«А почему вы думаете, что когда я говорю об урегулировании территориального вопроса — это значит кому-то отдать? Я в принципе противник того, чтобы во что бы то ни стало отдавать», — заявил глава ГУР.
Буданов также привел собственное определение компромисса, который может стать основой завершения войны. По мнению Буданова, настоящая договоренность — это ситуация, которая не доставляет полной радости ни одной из сторон.
«Вспомните еще раз, что я вам говорил: компромисс — это не когда один доволен, а другой расстроен. Это когда оба огорчены. Это компромисс», — резюмировал он.
Ранее Кирилл Буданов заявлял, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, а какие-либо другие варианты не будут гарантировать продолжительный мир.