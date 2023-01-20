Не знал дат рождения своих детей: на Львовщине пограничники задержали "многодетного отца"

На Львовщине пограничники задержали "многодетного отца", который направлялся в Польшу. Мужчина не смог назвать даты рождения ни одного из детей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Для проверки "отец" предоставил правоохранителям копии трех свидетельств о рождении детей. Впоследствии правонарушитель признался, что купил фальшивые документы у неизвестных.

"Теперь своими планами мужчине придется поделиться с Нацполицией", — говорят в Госпогранслужбе.

Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, пограничники задержали уклониста, который второй раз пытался уехать с фальшивыми документами. Впервые он приобрел фальшивые документы за 3 тысячи долларов, второй раз заплатил 20 тысяч гривен.

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