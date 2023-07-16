"Не знал, как сказать родителям": подробности гибели двух 15-летних девушек на Черниговщине (фото)

В Черниговской области в реке Десна утонули две 15-летние подруги. Они долгое время дружили, а потому одна из девушек приехала в гости к другой.

Об этом пишет сайт Gorod.cn.ua со ссылкой на газету "ГАРТ".

Старшую девушку звали Зоряна К., ей было 15 лет, проживала она в селе Атюша Коропской поселковой громады Новгород-Северского района. Другой погибшей — Дарье Д. было 14 лет, она не дожила до своего 15-летия всего 4 месяца. Ранее семья Дарьи жила на хуторе возле села Атюша, однако впоследствии переехала в село Оболонья, в 35 километрах от предыдущего места жительства.

Девушки все это время были подругами, а потому даже после переезда Дарьи дружили. В трагический день Зоряна приехала в гости к Дарье в село Оболонья на Черниговщине.

"Люди видели, как Дарья встречала подружку на остановке, как девушки шли к ней домой, а потом — на реку", — говорит староста села Оболонья Владимир Гавриленко.

Девушки гуляли на берегу Десны и их по дороге на местный пляж видели другие жители села. Староста села вспоминает, что первой тревогу забила мать Дарьи. На место приехали правоохранители, нашедшие на берегу реки личные вещи девушек.

Староста села Атюша Станислав Пилипец говорит, что ему было очень больно звонить родителям Зоряны, ведь у них она была поздним ребенком, которого все очень любили.

"Это просто не укладывалось в голове. Не знал, как сообщить родителям Зоряны. Он у них — поздний ребенок (обом — по 59, старший сын уже женат), любимая дочь. Умница, отличница. Начинаю набирать номер отца и останавливаюсь. Так и не смог. Позвонил тете девочки. И родные Зоряне сразу же помчались в Оболонье", — говорит мужчина.

Девушек искали местные жители, водолазы и спасатели. Тела нашли в 300 метрах от берега реки.

Напомним, трагедия произошла 7 июля 2023 года. Тогда из реки Десна извлекли тела двух девушек 2008 года рождения.

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