Не знала, сколько ей лет: в Ровенской области девушка родила своего второго ребенка в "скорой"

Медикам девушка не могла четко сообщить, сколько ей лет (ориентировочно 19).

В Сарненском районе Ровенской области девушка родила ребенка в карете скорой помощи.

Об этом информирует Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

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Более 20 км медики с пациенткой ехали по бездорожью. Не доехав до трассы у девушки начались роды. Ребенок родился здоровым. Роженица также чувствовала себя хорошо. Маму с младенцем госпитализировали в больницу.

Правда, медикам девушка цыганской национальности не могла четко сообщить, сколько ей лет (ориентировочно 19). Она рассказала, что это ее вторая беременность.

Напомним, что в ровенской больнице пьяный мужчина напал на врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ. В результате нападения врач получил химические ожоги глаз.

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