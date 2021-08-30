Не знала, сколько ей лет: в Ровенской области девушка родила своего второго ребенка в "скорой"

Медикам девушка не могла четко сообщить, сколько ей лет (ориентировочно 19).
В Сарненском районе Ровенской области девушка родила ребенка в карете скорой помощи.
Об этом информирует Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.
Более 20 км медики с пациенткой ехали по бездорожью. Не доехав до трассы у девушки начались роды. Ребенок родился здоровым. Роженица также чувствовала себя хорошо. Маму с младенцем госпитализировали в больницу.
Правда, медикам девушка цыганской национальности не могла четко сообщить, сколько ей лет (ориентировочно 19). Она рассказала, что это ее вторая беременность.
Напомним, что в ровенской больнице пьяный мужчина напал на врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ. В результате нападения врач получил химические ожоги глаз.