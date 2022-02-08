"Не знаю, куда я выстрелила": женщина рассказала, как случайно убила 21-летнего парня в Одессе

"Не знаю, куда я выстрелила": женщина рассказала, как случайно убила 21-летнего парня в Одессе

Подозреваемая сбежала после преступления, ее нашли в ближайшем магазине.

В Одессе задержана 35-летняя женщина, подозреваемая в убийстве прохожего. Он скончался на месте. Трагедия произошла накануне.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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По данным следствия, на улице Чернышевского двое мужчин начали конфликтовать с прохожей. Во время перепалки женщина достала оружие и выстрелила в грудь одному из незнакомцев. 21-летний парень скончался до прибытия медиков. После выстрела подозреваемая сбежала, ее нашли в ближайшем магазине. У женщины изъяли оружие и патроны типа "Флобер". В отделении полиции задержанная рассказала, что хотела испугать незнакомцев и убила прохожего случайно.

"Я достала пистолет, потому что хотела испугать. Я знаю, что у меня есть пистолет. Тот, что был со спины, он меня взял за руку. И я не знаю, я выстрелила. Я не знаю, куда я выстрелила", – рассказала подозреваемая.

Женщина добавила, что не сразу поверила в убийство. В настоящее время ей объявили подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Задержанная находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит от семи до пятнадцати лет за решеткой.

Ранее стало известно, что в Одесской области женщина решила избавиться от своего мужа, потому что возненавидела. Она напоила его водкой, а потом зарубила.

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