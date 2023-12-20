"Не знаю, лечится ли это": Кислица отреагировал на реакцию россиян после его выступления на испанском

Представитель РФ в ООН заявила, что якобы "цель Киева" заключается в продолжении человеконенавистнической политики.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал реакцию российской делагации на его выступление на испанском языке.

Об этом он написал в Сети Х.

Кислица посмеивался над русскими, сказав: "Не знаю, лечится ли это — судите сами".

"Es que no estoy curada…", — говорит Lucía, героиня фильма выдающегося испанца, Педро Альмодовара в фильме "Женщины на грани нервного срыва". Где-то так на грани срыва была сегодня засланка Москвы в Генеральной Ассамблее ООН после того, как я выступил на испанском перед голосованием по проекту "Крымской" резолюции. Мол, представитель Украины готов выступать на любом языке, чтобы не на русском, чтобы "избежать репрессий своего Правительства", – написал он в Х.

Стоит отметить, что после выступления Кислицы на испанском, представитель РФ в ООН заявила, что якобы "цель Киева" заключается в продолжении человеконенавистнической политики, направленной на уничтожение всего российского.

Она добавила, что Кислица якобы "боится" использовать русский язык из-за "притеснений со стороны Правительства".

Как мы писали ранее, генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, в которой осуждаются нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Украины.

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