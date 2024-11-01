"Не знаю, придется ли мне пойти в СОЧ": медик рассказала о ситуации в 92-й ОШБр

Юлия Сидорова сообщила о ситуации, в которой "никакой логики кроме того, что это диверсионные действия, подрыв боеспособности моего батальона и общий развал армии изнутри, я не вижу".

Медик 92-й ОШБр Юлия "Куба" Сидорова заявила, что ее эвакуационную службу "разогнали", а саму медика без объяснения причины перевели в другой батальон, в котором она не хочет служить и не может быть эффективной. Если этот вопрос не решится, Сидорова говорит, что ей может прийтись пойти в СОЧ.

Об этом медик сообщила на своей Facebook-странице.

"Куба" отметила, что описанная ею ситуация длится полтора месяца, и у нее уже нет терпения ожидать своего перевода.

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"Мою медицинскую службу разогнали. Точнее даже не медицинскую, а эвакуационную. Сейчас стоят два никому не нужных бронированных джипа с РЭБами. С кислородными концентраторами, портативными подогревателями для растворов и т. д. Еще висят в воздухе 650 тыс. на наземный дрон для эвакуации раненых с поля боя, на который мы собрали вместе с Сергеем Жаданом в театре на Подоле. Последняя моя встреча с комбатом была об этом дроне, кто будет им управлять, как его не про*бать с первого раза. Плюс комбат попросил лодку с мотором, которую я дала на бат на следующий день. Там только мотор более 700 тыс. стоит", – говорится в сообщении медика.

Она отметила, что за период службы в батальоне спасла много людей, вывела учебный процесс и эвакуацию раненых на совсем другой уровень, управляя этими процессами и обеспечивая их. Сидорова поделилась, что ее отбрасывало взрывной волной на 2 м. Она тянула вдвоем с побратимом раненого более 100-килограммового бойца с позывным "Бегемот". Медик также выносила из охваченного огнем дома кислородный баллон, чтобы он не усугубил ситуацию. Машину "Кубы" обстреливали, и она на трех колесах 25 км везла раненых в стабилизационный пункт. Сидорова жила в окопах, блиндажах, ездила на "мотолыгах" и машинах. Кроме этой работы, отметила медик, ей удалось вложить в батальон более миллиона долларов.

"После всего этого мне позвонили, сказали, что переводят в другое подразделение. И всех моих людей также разбрасывали в разные места. Я поехала на КНП батальона, чтобы поговорить и там на входе мне сказали: "Приказ – "Кубу" не пускать", – сообщила медик.

Она звонила всем, кому только можно, и просила объяснить ситуацию. Однако с Сидоровой никто не встретился с высшего командования бригады. Она очень просила о встрече с комбригом, писала начальнику штаба бригады и другим.

"Ко мне отнеслись не как к человеку, а как к скоту. Никто не принес извинений и ничего в результате не объяснил. Я только хожу и думаю, что стало причиной. Ищу логику. Но никакой логики, кроме того, что это диверсионные действия, подрыв боеспособности моего батальона и общий развал армии изнутри, я не вижу", – высказалась "Куба".

Медик подчеркнула, что ее перевели в другой батальон, в котором она не хочет служить и не может быть эффективной.

"Меня ждет проект по Stabnet – Mobile Stabilization Containers (Damien Damien) и передвижной стабилизационный пункт. Этот стабилизационный пункт вместе со мной и моей командой ждут в другой бригаде. Наземный дрон для эвакуации так и не приобретен. Нужен договор с бригадой. По понятным причинам с 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко я его подписывать не буду. Но при этом мои обязанности: дежурить на полигоне и следить за тем, чтобы никто не ранился во время тренировок. Что тоже, конечно, нужно. Но я говорю о коэффициенте полезного действия и общем влиянии на ход войны!" – подчеркнула Сидорова.

Медик отметила, что на фоне этой истории был подписан указ о вручении ей еще одной государственной награды. По словам "Кубы", это выглядит как издевательство.

"Я не знаю, решится ли как-то этот вопрос, или мне придется (именно придется) пойти в СОЧ, но прошу вас об информационной поддержке", – призвала Сидорова.

Напомним, днем ранее "Куба" заявила об угрозе существованию Медицинских сил ВСУ. Проблема в том, что подразделения остаются без профессиональных боевых медиков и эвакуации. А вместо них на фронт отправляют врачей из госпиталей.

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