Неадекватный мужчина в Одесской области взял в заложники жену и дочь: теща сбежала (фото)

Жители многоэтажки в городе Черноморске сообщили в полицию, что в одной из квартир женщина просит о помощи.
В среду, 30 августа, в городе Черноморске в Одесской области неадекватный 29-летний мужчина насильно удерживал в квартире своих родственников — тещу, жену и малолетнюю дочь.
Как сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области, об инциденте стало известно от соседей, услышавших мольбы женщины о помощи.
“Установлено, что в доме находится 29-летний местный житель со своей женой и маленькой дочерью. Мужчина выпустил тещу, а женщину с ребенком держит, угрожая нанести телесные повреждения”, — говорится в сообщении.
После длительных переговоров правоохранители задержали злоумышленника и осободили женщину с ребенком.
Как сообщают местные Telegram-каналы, на месте происшествия якобы были слышны выстрелы, а освобожденная из рук мужчина теща была в крови.
Правоохранители обещают сообщить подробности этого инцидента позже.
Напомним, ранее в Одесской области во время обвала утеса на диком пляже погиб 10-летний мальчик.
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