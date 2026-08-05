Небо без защиты: Зеленский раскрыл катастрофические цифры по ракетам для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о резком сокращении оборонной помощи. По его словам, поставки ракет для ПВО в первом полугодии 2026 года упали втрое по сравнению с прошлым годом.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

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Зеленский заявил, что в этом году объемы поставок антибаллистических средств от международных партнеров существенно снизились.

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«Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем времени, но и обо всех периодах первого полугодия 2026 года», — проинформировал президент.

Он подчеркнул, что у партнеров есть необходимый запас ракет, однако для их передачи Украине нужны соответствующие политические решения.

Зеленский также акцентировал внимание на важности ускорения производственных процессов, в частности локализации производства в Украине.

«Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни», — добавил президент.

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Напомним, в ночь на 5 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, направив удар преимущественно на Киевщину. Враг применил четыре ракеты «Циркон» или «Оникс», 24 баллистических ракеты «Искандер-М/С-400» и 115 беспилотников. Воздушные силы сбили или подавили 98 БпЛА, однако ни одной ракеты сбить не удалось.

Атака на Киев и область 5 августа — какие последствия

В ночь на 5 августа армия РФ массированно ударила по Киеву баллистическими ракетами и дронами: один человек погиб, около 30 травмированы. Пожары фиксировались в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. Повреждены отделения «Новой почты», повреждены и разрушены объекты «Эпицентра».

На железнодорожной платформе станции «Квитневе» в Броварском районе Киевщины в результате вражеского удара погибли восемь человек, предположительно — работники соседнего атакованного логистического центра, ожидавшие задержанного ночью поезда. Из-за атаки движение поездов и станций временно приостанавливали, а работников и пассажиров эвакуировали.

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