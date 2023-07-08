Небо над Киевом уже почти защищено: Резников назвал города, которые теперь на очереди

Украинские военные работают над защитой Львова, Харькова, Днепра, Запорожья и Одессы от ударов с воздуха.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинским военным удалось решить задачу защиты столицы от воздушных ударов и назвал города, где усиливают работу противовоздушной обороны.

Об этом он написал в субботу, 8 июля, на своей странице в Facebook.

Министр обороны отметил, что не верил в вероятность российских обстрелов ракетами мирных городов, потому что это "явно противоречило их целям".

“Я не мог представить, что население столь великой страны может тотально потерять мораль, деградировать до животного состояния. Проявления мы видим не только в страшных преступлениях, мы это слышим в общении детей с родителями, мужчин с супругами в России. Они сами себя расчеловечели”, — написал Резников.

По словам министра, надежную защиту неба над Украиной он воспринимает "как личный вызов".

“В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем”, — подчеркнул он.

Напомним, российская террористическая армия в ночь на 6 июля нанесла массированный ракетный удар по Львову. Одна из вражеских ракет ударила по жилому дому.

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