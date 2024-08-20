Небо над Тернополем затянуло черным дымом после ночного удара РФ: есть ли опасность (фото)

Радиационный фон и качество воздуха в городе приемлемы.

Ночью россияне ударили дронами по промышленному объекту в Тернополе. Над городом поднялось облако черного дыма.

ТСН.ua собрал появившиеся в сети фото.

Беспилотники попали в один из резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы. После удара возник сильный пожар. К нему поднялся столб черного дыма, а в воздухе ощущается сильный запах горелого.

По состоянию на 09:00 показатель AQI — 58. Это означает, что радиационный фон и качество воздуха в Тернополе приемлемы и находятся в пределах нормы. Впрочем, местные власти рекомендуют закрыть окна в квартирах, а также не выходить на улицу без надобности.

"Факел поднялся достаточно высоко и вредные вещества пошли в высокие слои атмосферы, которые рассеиваются дальше по движению воздушных масс. Облака дыма пошли в направлении Козова и Теребовли", — подчеркнула главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

Небо над Тернополем после ночного удара РФ. Фото: Telegram-канал Запад Главное.

Несмотря на сильный дым, воздух приемлем. Фото: Телеграмм-канал Файный Тернополь.

Небо над Тернополем после ночного удара РФ. Фото: Telegram-канал Запад Главное.

Небо над Тернополем после ночного удара РФ. Фото: Telegram-канал Запад Главное.

Небо над Тернополем после ночного удара РФ. Фото: Telegram-канал Запад Главное.

Как сообщалось, в Тернополе после ночных взрывов произошел пожар. Местным жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице.

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