Небо над Украиной окрасилось в розовый цвет: что произошло (фото)

Северное сияние наблюдалось в разных регионах Украины — от Сум до Херсона.

Вечером в четверг, 10 октября, небо над Украиной окрасилось розовым цветом. Жители многих украинских областей снова наблюдали северное сияние.

Фото этого невероятно красивого зрелища публикуют пользователи соцсетей.

Судя по опубликованным снимкам, розовое зарево в небе видели жители Киевщины, Винницкой области, Ровенщины, Полтавщины, Днепропетровщины, Харьковщины и даже Херсонщины.

Ранее синоптики Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) предупреждали, что в течение двух дней возможно появление сияния в ночном небе, вызванного мощной вспышкой на Солнце, сопровождавшейся выбросом корональной массы в сторону Земли.

Магнитная буря относится к классу G4, что указывает на высокую интенсивность.

Напомним, сверхмощная магнитная буря, накрывшая планету 10 октября, продлится до 12 октября. Магнитные бури делают нервную систему человека более чувствительной. Но существуют три основных способа улучшить свое самочувствие.

Гипертоники – запасайтесь лекарствами! Самая сильная магнитная буря накрыла Землю

Читайте также: