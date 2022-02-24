Небо над Украиной почти без самолетов: специализированные ресурсы сообщают о закрытии воздушного пространства

Полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины ограничены.
Специализированный авиационный ресурс Flightradar в ночь на 24 февраля 2022 года со ссылкой на NOTAM — уведомление с ведома авиационных властей для предупреждения пилотов ПС о возможной опасности на протяжении маршрута или локации, которые могут оказать влияние на безопасность полетов, сообщает, что воздушное пространство над Украиной полностью закрыто для гражданской авиации из-за возможных угроз.
По сведениям NOTAM, фольги по гражданскому строительству в настоящее время находятся в пределах Украины. pic.twitter.com/vJf6MCWXks— Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022
Однако официального подтверждения этой информации нет.
Сейчас небо над Украиной выглядит так:
Украина и обслуживающий ареал сейчас compared to same day of week and time last month.— Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022
Live airspace: https://t.co/7q0uRZk9r0 pic.twitter.com/K4JEKCWPUV
- Турецкий военный Airbus A400M, приземлившийся в Борисполе.
- Американский беспилотник FORTE12, всю ночь наблюдавший за Донбассом.
- Украинский гражданский самолет, не долетевший до Запорожья, вернувшись к посадке в Киев.
Ранее СМИ сообщали, что РФ закрыла авиапространство на границе с Украиной.
В то же время поздно вечером 23 февраля Украэрорух сообщил, что "воздушное пространство Украины открыто и доступно для планирования и выполнения полетов. Авиационные органы Украины и Украэрорух поддерживают постоянную оперативную связь с военным сектором и международными партнерами для обеспечения прозрачности оценки потенциальных рисков".
"Сейчас ситуация в воздушном пространстве Украины контролируемая и стабильная, безопасность полетов полностью обеспечена. Суверенное право на закрытие воздушного пространства принадлежит государству и не может быть делегировано другой организации. Просим СМИ и общественность не принимать во внимание фейковую информацию, циркулирующую в соцсетях о якобы ограничениях" использование воздушного пространства Украины", — заявили в Украину.
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