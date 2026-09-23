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- Украина
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"Небо" против "Шахедов": как работают мобильные огневые группы ССО
Когда говорят о Силах специальных операций, чаще всего представляют рейды, разведку и операции в глубоком тылу противника. На самом деле, спектр их задач значительно шире: операторы ССО работают на линии боевого столкновения и за ее пределами, уничтожают врага на земле, воде и в воздухе.
Сегодня у ССО есть и собственное звено противовоздушной обороны – мобильные огневые группы (МВГ). Их экипажи охотятся на дроны и другие воздушные цели, летящие в украинские города. Часами они могут ждать в темноте, в холоде или под дождем, следя за небом. А потом имеют считанные секунды на точный выстрел.
О том, как устроена работа МВГ Сил специальных операций, рассказал командир одной из групп с позывным "Небо", сообщает ТСН.ua.
Часы ожидания ради точного выстрела
– Как проходят ваши дежурства?
– Выезжаем в определенный район, занимаем позицию и сбиваем воздушные цели, проходящие через наш сектор. Сейчас преимущественно работаем по ударным беспилотникам типа "шахед". В нашей работе слишком много часов ожидания. Но потом появляется цель – и последние секунды могут решить все.
На восстановление и сон времени остается по-разному. Иногда полчаса, а иногда и до восьми. Потом можем снова уехать и пробыть на позиции 12, а то и 24 часа. Бывало, что через неделю выезжали три-четыре раза, и одно дежурство растягивалось более чем на сутки. Всё зависит от обстановки. Главное, чтобы украинское небо было чистым!
– Кто входит в состав группы?
– Нас пятеро. Я, как командир, принимаю команды дежурного и координирую работу экипажа. Водитель отвечает за техническое состояние машины, чтобы она всегда была в боевой готовности. И три пулеметчика: двое работают с калибром 7,62 мм, еще один – с крупнокалиберным Browning M2 12,7 мм. В других родах войск МВГ состоит из водителя, командира и пулеметчика.
Группа для меня семья. Так сложилось, что дебютный выезд был первым для всех пятерых. Сначала никто не понимал, как будет все работать, но быстро каждый нашел свое место. И так сложилось, что первым нашим нравом был обычный «шахед», шедший на высоте 800 метров со скоростью 140 км/ч.
– В чем еще разница МВГ ССО?
– Подавляющее большинство МВГ других родов войск работает на пикапах, а мы – на «малыше» Supacat. Это британская техника, приспособленная под свои задачи. На машине стоят три пулемета, в ней нахожусь и я. Проходимость очень хорошая, выдерживает серьезные нагрузки – возим канистры, воду, оружие с патронами. Когда коллеги из других групп видят ее впервые – реагируют как дети: с открытым ртом, хотят облезать и посмотреть все.
Успеть открыть огонь
– Как выявляете цель?
– Используем специальное программное обеспечение, визуально и акустически наблюдаем за небом. Видим, держит ли цель курс на наш сектор. Если да, можем проехать навстречу, чтобы успеть подготовиться. В определенном секторе есть до пяти утвержденных точек, от каждой можно отклоняться на три-пять километров.
– Что мешает больше всего?
– Плохая погода: дождь, туман, низкая облачность. Когда небо ясно – цель видна очень хорошо и далеко. А когда облака низкие и цель идет над ними – акустически слышим, а зрительно не видим.
– Как убеждаетесь, что цель уничтожена?
– Боевая часть может сдетонировать в воздухе, тогда разве что обломки на землю падают. Если выстрелом задел бак или хвостовую часть, подъезжаем и фиксируем бортовые номера. Был случай, когда цель почти невредимой села в поле – приехали взрывотехники, забрали боевую часть. А корпус потом идет в музеи, учебные центры или волонтеры, которые хорошо нам помогают. Желающих получить такое «добро» хватает.
– Что происходит в экипаже в последние секунды перед выстрелом?
– Увидели цель – полная готовность открывать огонь. По команде начинаем стрелять. Ничего особенно сложного в этом нет.
– Бывало, что решение не открывать огонь было верным?
– Да. К примеру, цель меняет курс и заходит на жилую застройку – по инструкции мы огонь не открываем. Или в секторе появляется вертолет – мы готовы поражать цель, но ждем, пока он с нами не разминется, потому что есть авиационные группы, которые тоже работают на убытки.
– А когда тяжелее всего и напряженнее?
– Во время массированной атаки: и «шахеды», и ракеты, и баллистика одновременно и все это летит в наш сектор. Тогда действительно напряженно.
– Что важнее для успеха группы – меткость стрелка или слаженность команды?
– Меткость зависит от практики и стрелковых качеств пулеметчика. А от слаженности работы группы зависит наша эффективность. Когда в коллективе дружеская атмосфера и никто никого ни в чем не винит – работа выполняется гораздо лучше.
Когда боевая работа становится обыденностью
– Привыкли к звуку воздушных целей?
– Конечно, этот звук мне уже не снится и не пугает. Многие гражданские тоже научились его узнавать, потому что живут в таких условиях.
– Как ночные тревоги и недостаток сна влияют на бойцов?
– Появляется раздражительность. Но стараемся шутить, подбадривать друг друга, чтобы не «прогнать» мрачным словом. Пока «Вираж» не показывает угрозы в секторе, можно чуть-чуть расслабиться: пьем чай, кофе, есть телефон, кто-то читает книгу. Но как только цель заходит в сектор – все готовы к работе.
– Случалось, что патронов не хватает?
– Нет, подразделения ССО очень сильно укомплектованы. Возим не 200–300 патронов, а по несколько тысяч. Норматив на сбыт цели не установлен, очень много факторов на это влияет.
Враг меняет тактику
– Как празднуете сбитую цель?
– Особой традиции нет. Избиение дронов является нашей работой и давно стало обыденным делом. Разве что рисуем отметки сбитых целей на машине, а если номер подтвержден – записываем и его.
– Есть ли конкуренция между мобильными группами?
– Нет, потому что работа очень специфическая. У кого-то есть другое вооружение, соответственно, и другие возможности. Можно работать в Сумской области, где по 20 часов в сутки тревога. А можно, условно, в Винницкой области, где относительно спокойно. Если одна МВГ слишком долго стоит на позиции и измоталась, другая приезжает ее заменить. Это не о конкуренции.
– Как за время вашей службы изменились вражеские дроны?
– В первую очередь, увеличилась высота и скорость полета. Боевая часть тоже стала более тяжелой и разрушительной. У нас появились отдельные группы, работающие перехватчиками.
– Разбираете ошибки после неудачной работы?
– Обсуждаем все внутри группы, вносим предложения, когда есть возможность – отрабатываем на полигонах. Консультируемся с другими группами: спрашиваем, что делали при таких же обстоятельствах. Сами делимся опытом, когда просят помощи.
От гражданской профессии до командира МВГ
– Как вы попали в ССО?
– До 2022 года работал в торговле: магазины, склады, купля-продажа, доставка товаров. Затем мобилизовался в сухопутные войска, откуда перевелся в ССО. Работу МВГ знаю изнутри, потому что прежде чем стать командиром, был и пулеметчиком, и водителем.
– Не секрет, какое у ССО денежное довольствие?
– Ставка зависит от звания, должности и выслуги лет. Доплачивают за боевое дежурство, а за каждую подтвержденную сбитую цель предусмотрена выплата около 36 тысяч гривен. Она распределяется между всей группой. Если все просуммировать – на жизнь хватит.
– Сколько времени нужно для подготовки, скажем, пулеметчика в МВГ?
– Приблизительно два месяца длится базовая военная подготовка. Затем обучение на пулеметчике – еще полтора месяца. Итого выходит около трех с половиной месяцев, прежде чем человека допускают в группу. За это время она поймет, что такое армия подтянет физическую форму и научится стрелять. Дальше начнется служба, а в паузах снова обучение – медицина, саперное дело, стрельба.
– Какие гражданские навыки нужны для службы в МВГ?
– Предыдущая профессия не является определяющей. У нас служат бывшие учителя, инженеры, механики, айтишники – всему учат: и стрелять, и водить. Главное – желание и возможность приобщиться. В этом нет ничего ужасного либо очень тяжелого. Я бы посоветовал уже приобщаться. Надо было думать вчера, а сегодня уже пора действовать.
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