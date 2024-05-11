"Небо содрогалось. Очень страшно": появились кадры эвакуации людей из приграничья на Харьковщине (видео)

Жители Волчанска рассказали, как их обстреливали российские оккупанты.

Российские оккупационные войска продолжают наступление на север Харьковщины возле Липцев и Волчанска. Так, в пятницу, 10 мая, враг совершил авиаудары с использованием управляемых авиационных бомб в районе Волчанска.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Кадры с эвакуации людей в Харьковской области были опубликованы в Telegram-канале "Радио Свобода".

Эвакуация местных жителей из приграничья на Харьковщине / Фото: скриншот с видео

"Ночью самолеты сбрасывали бомбы по городу, очень много, небо содрогалось, было очень страшно", – рассказывает местная жительница.

Люди также рассказывают, что решиться на эвакуацию им было тяжело, однако находиться в родном городе становится все опаснее.

"Небо содрогалось. Очень страшно": кадры эвакуации людей на Харьковщине

Напомним, с 10 мая из города Волчанска и окрестных населенных пунктов в Харьковской области происходит эвакуация населения. Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили отметил, что большинство жителей эвакуировались на собственных автомобилях. Тем, кто не имеет возможности воспользоваться собственным транспортом, оказывают помощь местные власти, правоохранительные органы и волонтеры.

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