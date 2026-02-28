Небо Украины под угрозой: война в Иране может "обнажить" ПВО Украины— FT

FT предостерегает о прекращении поставок ПВО Украине из-за войны в Иране / © ТСН

Война США и Израиля против Ирана может поразить поставки ПВО Украине.

Об этом пишетFinancial Times.

По словам западных чиновников и аналитиков, ограниченные поставки критически важных оборонных боеприпасов для защиты американских войск и союзников от ракет Тегерана должны влиять на любое американское военное наступление против Ирана.

США и Израиль израсходовали свои арсеналы ракет-перехватчиков с беспрецедентной скоростью во время прошлогодней 12-дневной войны, когда Иран выпустил сотни ракет по Израилю.

Сейчас американские военные взвешивают вероятность того, что ответные иранские удары обременят поставки этих важных боеприпасов, что повлияет не только на войну в Украине, но и на боевые планы Вашингтона относительно любого возможного конфликта с Китаем или Россией. Таким образом, ограниченные запасы ПВО могут отразиться на дальнейших поставках для ВСУ.

«Глубина магазина» — военный жаргон для обозначения запасов доступных боеприпасов — американских противоракетных систем терминальной высотной обороны (THAAD) вызвала особую обеспокоенность, заявил региональный военный чиновник.

По их словам, в прошлом году США выпустили около 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля. С момента ввода системы в эксплуатацию примерно в 2010 году они заказали в общей сложности менее 650 из них.

Вашингтон мог бы потратить круглогодичный запас критически важных оборонных боеприпасов всего за один-два дня операций, «если бы Иран смог нанести несколько крупных залпов ракетных атак и атак с помощью беспилотников» по ​​американским войскам и Израилю, заявила Стейси Петтиджон, директор оборонной программы аналитического.

По ее словам, существует малая вероятность, что иранские ракеты исчерпают оборонные боеприпасы американской армии во время боевых действий. Однако, по словам чиновника, обсуждения сосредоточились на необходимости сохранения этих боеприпасов для других театров военных действий, что может заставить Израиль принять больше мер по самозащите, пока американская армия защищает собственные силы и других союзников.

Американские, французские, британские и другие войска помогли оградить Израиль от залпа сотен иранских беспилотников, крылатых и баллистических ракет в апреле 2024 года, выпущенных в ответ на убийство иранских чиновников. Но в этот раз такая международная коалиция для защиты Израиля не была создана.

В издании отмечают, что «умное использование» ракет имеет решающее значение для США.

«Мы прошли путь от запуска ракет стоимостью 2 миллиона долларов по беспилотникам стоимостью 100 000 долларов до недавнего запуска модифицированных ракет времен Вьетнама стоимостью 25 000 долларов по этим беспилотникам», — сказал сенаторам вице-адмирал армии США Чарльз Купер.

Обострение на Ближнем Востоке: США и Израиль атаковали Иран

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.