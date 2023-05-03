Небольшое похолодание и дожди: прогноз погоды на четверг, 4 мая

4 мая в большинстве областей Украины будет тепло и без осадков.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в четверг, 4 мая.
Об этом Диденко написала в Telegram.
Завтра в Украине ожидается небольшое похолодание, которое коснется западных и северных областей. Температура воздуха снизится в течение дня до +11+15 градусов.
Атмосферный фронт, который принесет это небольшое похолодание, обусловит небольшие дожди только на западе и севере Украины.
На остальной территории Украины будет тепло – +16+22 градуса.
В центральных, восточных и южных регионах Украины – сухая солнечная погода.
В Киеве 4 мая осадков не будет, однако увеличится облачность. Температура воздуха снизится до +16 градусов.
5 мая есть вероятность небольшого дождя, а 6-7 мая – похолодает еще на несколько градусов. В ночь на воскресенье в окрестностях Киева возможны небольшие заморозки.
Напомним, синоптик рассказала, какой будет погода в первые дни мая.
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