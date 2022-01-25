Небольшой морозец и снег: стало известно, какой будет погода в Украине в феврале-2022

Небольшой морозец и снег: стало известно, какой будет погода в Украине в феврале-2022

Средняя месячная температура в феврале в Украине ожидается в пределах 0-5° С мороза.

Погода в Украине в течение февраля будет преимущественно комфортной. Последний зимний месяц будет почти в пределах климатической нормы, но в некоторых областях ожидается меньшее количество осадков, чем обычно.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составит 0-4° мороза, на Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму до +1° С. Это, как уточняют, близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны — в пределах нормы.

Характеризуя февраль, синоптики указывают, что средняя месячная температура воздуха составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат -6° С, на юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье местами +1-4° С.

Самую низкую температуру в феврале фиксировали на отметке 24-39° С, самую высокую — 21-24° тепла в Винницкой области и на Прикарпатье.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, на Закарпатье, в Карпатах и горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.

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