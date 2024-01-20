Небольшой снег и гололедица: какая погода будет 21 января

В целом, на территории Украины будет облачно с прояснениями.
В воскресенье, 21 января, метеорологи прогнозируют на большинстве территории Украины, за исключением западных областей небольшой снег. На дорогах будет гололедица.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
В целом, в Украине будет облачно с прояснениями.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, в южной части и Закарпатье около 0°; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.
Погода в Киевской области
В Киевской области ночью метеорологи обещают умеренный, а днем небольшой снег. На дорогах — гололедица.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.
В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.
Напомним, в январе 2024 года в некоторых регионах Украины зафиксировали морозы до -25 градусов. Однако эти холода не задержались надолго, и скоро температура повысилась. Вероятно, таких холодов в Украине больше не будет в этом сезоне.
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