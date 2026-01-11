Недалеко от границы с Польшей произошла смертельная авария: дорога перекрыта - что известно

Авария

В воскресенье, 11 января, возле Краковца Львовской области недалеко от границы Польши произошла смертельная авария. Дорога перекрыта.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

«На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львов-Краковец, вблизи населенного пункта Краковец, произошло дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими», — отметили в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают специальные службы. Правоохранители подчеркнули, что дорога была перекрыта. Патрульные снабжают объезд автозаправочной станцией.

Детали аварии недалеко от границы

Полиция Львовщины уточнила, что микроавтобус Mercedes-Venz столкнулся с грузовиком.

От полученных травм 34-летняя пассажирка автобуса погибла на месте происшествия. Пятеро человек в возрасте от 18 до 61 года, находившиеся в салоне, получили телесные повреждения. Потерпевшие оказались в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на три-восемь лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого».

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погиб один человек, пять человек получили травмы. / © Полиция Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Краковец Яворивского района. / © Полиция Львовской области

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погиб один человек, пять человек получили травмы. / © Полиция Львовской области

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погиб один человек, пять человек получили травмы. / © Патрульная полиция Львовской области в Telegram

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Краковец Яворивского района. / © Патрульная полиция Львовской области в Telegram

