Недалеко от Коростеня сошел с путей грузовой поезд: есть травмированные, движение ограничено

Недалеко от Коростеня сошел с путей грузовой поезд: травмирован машинист и его помощник, движение ряда рейсов Укрзализныця ограничено и перенаправлено объездными маршрутами.

Грузовой поезд

Грузовой поезд

Недалеко от Коростеня произошла железнодорожная авария с участием грузового и пассажирского поездов.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

По предварительным данным, сначала с путей сошел грузовой поезд. Из-за «негабарита» на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 Харьков — Ужгород была вынуждена экстренно остановить движение, в результате чего с рельсов сошел и локомотив пассажирского состава.

Среди пассажиров обошлось без серьезных травм. В то же время одна женщина порезала стеклом — ей оказали помощь на месте. Зато травмирован машинист и его помощник из бригады грузового поезда — оба госпитализированы.

Из-за аварии движение поездов на этом участке претерпело существенные изменения. Поезд №45/46 Харьков — Ужгород отвели на соседнюю станцию и направляют по объездному маршруту, задержка может превысить три часа. Также ряд поездов перенаправляются через Шепетовку, Казатин и Фастов.

Через Фастов вместо Коростеня будут курсировать поезда:

  • №1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта

  • №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы

  • №92 Львов — Киев

  • №30 Ужгород - Киев

  • №8/150 Черновцы — Киев

  • №52 Перемышль — Киев

  • №68/20 Варшава, Холм — Киев

  • №108 Солотвино — Киев

Поезд №98 Ковель — Киев как исключение пропустят через Житомир — здесь задержка будет меньше.

На станции Шепетовка организована пересадка пассажиров на пригородный шаттл в направлении Коростеня и обратно. Детальнее об изменениях в пригородном движении сообщают на канале «Укрзализныця: пригородные поезда».

В Укрзализныце заверили, что работают над скорейшим возобновлением движения на поврежденном участке и минимизацией задержек для поездов, временно курсирующих в объезд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 6 декабря россияне уничтожили вокзал в Фастове , который является важным железнодорожным узлом, через который курсировали поезда в том числе и дальнего сообщения.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie