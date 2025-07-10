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Недалеко от Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка (фото)
Под Львовом на трассу Львов-Винники обрушилось дерево на BMW. За рулем был 19-летний водитель. Есть пострадавшие.
Сегодня, 10 июля, около 13:25 на автодороге Львов-Винники на автомобиль BMW, которым управлял 19-летний львовянин, во время движения упало дерево.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
В результате инцидента телесные повреждения получила 17-летняя пассажирка автомобиля, также жительница Львова. Ее доставили в больницу, где медики устанавливают диагноз. Транспортное средство получило повреждения.
На месте происшествия работают следователи Львовского районного управления полиции №1, патрульные и спасатели, устанавливающие все обстоятельства. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, в Киеве сегодня, 10 июля, в Голосеевском районе произошла стрельба. В результате которой был убит сотрудник Службы безопасности Украины.