Недалеко от Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка (фото)

Недалеко от Львова на BMW упало дерево / © Национальная полиция Украины

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Сегодня, 10 июля, около 13:25 на автодороге Львов-Винники на автомобиль BMW, которым управлял 19-летний львовянин, во время движения упало дерево.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

В результате инцидента телесные повреждения получила 17-летняя пассажирка автомобиля, также жительница Львова. Ее доставили в больницу, где медики устанавливают диагноз. Транспортное средство получило повреждения.

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Недалеко от Львова на BMW упало дерево. / © Национальная полиция Украины

На месте происшествия работают следователи Львовского районного управления полиции №1, патрульные и спасатели, устанавливающие все обстоятельства. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Недалеко от Львова на BMW упало дерево. / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Киеве сегодня, 10 июля, в Голосеевском районе произошла стрельба. В результате которой был убит сотрудник Службы безопасности Украины.