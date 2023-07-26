Недалеко от одного из пляжей Одесчины сдетонировали мины, которые вынес шторм

Шторм в Черном море привел к тому, на что на пляже Одесской области выбросило мины, которые сдетонировали.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, сегодня утром, 26 июля, недалеко от одного из пляжей Одесчины в воде взорвались две мины. Позже он добавил, что сдетонировали еще две мины.

"Одна взорвалась в том же районе, где и две предыдущие, другую вынесло недалеко от Одессы на самый край воды. В результате этого поврежден дачный дом. Люди не пострадали", - написал он.

Кипер предупредил, что Черное море остается опасным из-за высокой угрозы мин.

"Минная угроза чрезвычайно высокая, она усилена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. В море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационное поведение страны-террориста в акватории Черного моря может привести к дополнительному увеличению мин", - подчеркнул глава области.

Напомним, на Одесчине и Николаевщине на пляжах сдетонировали мины. По данным ОК "Юг", вечером 25 июля на Черноморское побережье на Николаевщине вынесло мину неизвестного типа, которая самовольно сдетонировала. А уже утром 26 июля, недалеко от одного из пляжей Одесчины, произошел самовольный подрыв в воде еще двух мин.

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