Недалеко от оккупированного Бердянска произошли взрывы

В четверг, 3 августа, взрывы произошли между Приморском и Азовским, расположенными неподалеку от временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Жаркое лето для оккупантов Азовского побережья в разгаре. Жители сообщают о взрывах между Приморском и Азовским неподалеку от Бердянска", — говорится в сообщении.

Детали "бавовни" городской голова не рассказал.

Недалеко от Бердянска произошли взрывы. / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Как сообщалось, 1 августа в оккупированном Крыму раздались сильные взрывы. По данным местных телеграмм-каналов, взрывы были слышны в районе бывшего поселка в Балаклавском районе города Севастополя Сахарная Головка. Там находится ТЭЦ и по данным СМИ, четыре склада оружия, военной техники и боеприпасов оккупационной армии.

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