Конфликт гражданских с ТЦК

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Недалеко от Ровно 4 августа 2025 года, около 19:00 во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязанный, и из-за его обязанности. Ровно.

Об этом сообщает пресс-центр Тернопольского областного ТЦК и СП.

Во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.

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«На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка.

Пока органы Национальной полиции проводят соответствующие мероприятия в отношении лиц, препятствовавших законной деятельности представителей Кременецкого РТЦК и СП», — говорится в сообщении.

«Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан», — подчеркивают ТЦК.

Справка: статья 114-1 Уголовного кодекса Украины — «Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины» предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет, а в случае наступления тяжких последствий — до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, на днях в Николаевской области произошла драка между сотрудниками ТЦК и гражданскими.