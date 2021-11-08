Неделя будет арктически холодной: прогноз погоды в Украине на 8-14 ноября

Неделя будет арктически холодной: прогноз погоды в Украине на 8-14 ноября

В ночь на среду мороз предполагается в пределах минус 2-8°.

Мороз уже на пороге. Погода на этой неделе, 8-14 ноября, в Украине будет холодной из-за распространения воздуха арктического происхождения.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в понедельник местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах кое-где с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в южной части днем 12-17°.

9 ноября небольшой, в южных и восточных областях умеренный дождь. Температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10°, в южной части ночью 5-10° тепла, днем 8-13°. 10 ноября без осадков. Температура ночью от 2° до 4° мороза, в южной части 0-5° тепла, днем 2-7° тепла, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 10°. В Карпатах 9 ноября небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, 10 ноября без осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Украине на 11-14 ноября без существенных осадков. Температура ночью от 3° до 3° мороза, днем 3-9° тепла, в южных и юго-западных областях местами 10-12°.

В Киеве 8 ноября местами возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°. 9 ноября местами небольшой дождь, температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°. 10 ноября в столице без осадков. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла. 11-14 ноября в Киеве будет преимущественно сухо и холодно, только в субботу, 13 ноября, местами возможен небольшой дождь.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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