Неделя была очень продуктивна: Зеленский рассказал о военной поддержке США и Канады

Глава государства рассказал о "большом количестве хороших оборонительных и других решений" после визита в США и Канаду.

Президент Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в Соединенные Штаты и Канаду и рассказал, какую помощь получит Украина.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 24 сентября.

По словам главы государства, от Соединенных Штатов Украина получит артиллерию, снаряды, ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины.

"И еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады имеем решение о длительной оборонной поддержке. Объем — полмиллиарда долларов США. В частности, это медэваки — эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и снабжении", – рассказал Зеленский.

Историческое решение Америки

Также он назвал историческим решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО.

"Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью... И это новое качество оборонной промышленности Украины – гораздо сильнее. И это же экономика. Защита для наших городов. Предприятия, новые рабочие места для обоих наших народов — и для украинцев, и для американцев. У нас есть четкая перспектива — то, о чем уже договорились, — новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий. Я благодарен президенту Байдену, всей его команде и каждому в Америке, кто ценит свободу и поддерживает Украину", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал об экономических договоренностях с правительствами и бизнесом Канады и США.

решение о зоне свободной торговли с Канадой;

договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской с Канадой;

финансирование Канадой достройки музея Голодомора-геноцида;

меморандум по взаимодействию в энергетике с США.

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