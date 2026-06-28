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Неделя в Украине начинается с настоящего ада: синоптики сообщили о температурных рекордах
Наибольшая жара в понедельник, 29 июня, ожидается на западе Украины; во Львовской области прогнозируется температура воздуха +39 градусов.
Понедельник, 29 июня, принесет украинцам аномальную жару — особенно невыносимой она будет на западе страны, где синоптики прогнозируют температурные рекорды.
Об этом сообщают региональные центры по гидрометеорологии.
Погода во Львове
В этот день в Украине будет жарче всего во Львовской области.
Согласно прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.
Днем синоптики обещают «сильную жару» — от +35° до +39° по области и +36°…+38° в самом Львове.
Ночью температура опустится до +18°…+20°. Осадков не ожидается.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области Укргидрометцентр прогнозирует ясную погоду без осадков.
Днем в Киеве ожидается +32°…+34°, ночью — +21°…+23°.
По области дневная температура составит +30°…+34°.
Погода в Одессе
В Одесской области, по данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, днем ожидается +33°…+38°, хотя в прибрежной зоне жара будет ощущаться не так остро — +28°…+30°.
В самой Одессе дневная температура достигнет +28°…+30°.
Температура морской воды — +21°…+22°.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр, согласно прогнозу регионального гидрометеорологического центра, ожидается переменная облачность без осадков.
Днем в области температура составит +28°…+33°, в Днепре — +28°…+30°.
Ночью — +15°…+20° по области и +18°…+20° в городе.
Погода в Харькове
В Харьковской области жара будет относительно умеренной.
Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует днем +24°…+29° по области и +26°…+28° в Харькове.
Ночью температура может опускаться до +12°…+17°.
Во всех регионах Украины синоптики прогнозируют переменную облачность без значительных осадков.
Напомним, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, понижение температуры воздуха в Украине произойдет только 2 и 3 июляблагодаря прохождению атмосферного фронта с ливнями.