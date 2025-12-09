"Неделя очень тяжелая": экстрасенс предупредил о ракетном ударе и назвал дату

Экстрасенс Роман Завидовский / © ТСН

Реклама

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, какой будет эта неделя для Украины — с 9 по 14 декабря — и когда могут произойти российские ракетные удары.

В эфире своего YouTube-канала провидец проанализировал расписание на картах Таро и цыганской колоде.

Во вторник, 9 декабря, по словам экстрасенса, возможны серьезные атаки на критическую инфраструктуру.

Реклама

«Карта ожидания, которая говорит о какой-то пассивности ожидания чего-то. Снизу пятерка бубновая — карта бедности. Могут быть какие-нибудь серьезные атаки на важные объекты, в том числе критическая структура, энергоносители. Ее и так побомбили, но могут еще бомбить, потому что карта бедности как раз об этом и говорит — о финансовом разорении», — говорит Роман Завидовский.

В среду, 10 декабря, Украину могут ждать какие-то важные новости, считает экстрасенс. На это указывает карта посыльного.

«Далее Зевс, молния — повышенные огневые атаки. Пока покоя не видно. Не видно и не чувствуется», — рассказывает Роман Завидовский.

11 декабря, четверг, также может быть опасным для украинцев, говорит экстрасенс:

Реклама

«Карта любимого, карта сильного мужчины. Пиковый туз — теракты, смертельные угрозы, смертельные атаки. Плохая ситуация, очень плохая. Как раз среда-четверг могут быть самые трудные дни. Десятое, одиннадцатое число — самые опасные карты».

В пятницу, 12 декабря, также выпали отрицательные карты, объясняет Роман Завидовский.

«Карта юной женщины падает. Снизу семерка бубновая — огневые опасности. Пока не вижу ни одного положительного дня, к сожалению. 13 декабря — карта любимой и восьмерка христовая — провокации. Этот день напряжен, но не сильно черный», — говорит экстрасенс.

В то же время воскресенье, 14 декабря, на картах выпадает положительным, добавляет Роман Завидовский. Но в целом неделя, по его словам, может быть очень тяжелой.

Реклама

«Тяжелый, опасной, отрицательной. Особенно негативные дни — это среда, четверг. То есть 10 и 11 число», — говорит экстрасенс.

Ранее экстрасенс дал шокирующий прогноз, какой будет зима в Украине.