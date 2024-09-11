Неделя open-air спектаклей в центре Киева: UNIT.City объявляет старт масштабного театрального фестиваля "Семь"

Миссия фестиваля: вдохновить творческих людей и поддерживать ментальное здоровье с помощью искусства.
С 16 по 22 сентября в UNIT.City состоится концептуальный фестиваль театрального искусства — "Семь", который соберет более 3 500 гостей под открытым небом.
Театральный проект "Семь" — масштабный культурологический проект в художественно-интеллектуальном пространстве Киева. В течение 7 дней 7 ведущих театральных коллективов со всей Украины представят свои представления гостям инновационного парка.
Миссия фестиваля: вдохновить творческих людей и поддерживать ментальное здоровье с помощью искусства.
Спектакли фестиваля тщательно подобраны для того, чтобы публика могла оценить новые подходы и нарративы современного театра. Так, в частности, в программе представлены как экспериментальные работы, так и классические постановки, каждая из которых отражает разные грани театрального искусства. Среди них известные и высоко оцененные зрителями представления, такие как "Трамвай Желания" от Национального академического драматического театра им. И. Франко, "Шкаф" от Freedom Ballet и другие, которые привлекают внимание своими новаторскими подходами и эмоциональной глубиной.
В UNIT.City отмечают, что важно не только поддерживать людей через искусство, но провоцировать размышления. Задавая острые вопросы, мы помогаем людям переосмыслить свою жизнь, найти силы для создания нового, понять свою миссию в этом быстро меняющемся мире.
Программа театрального фестиваля "Семь"
- 16.09, 18:00 — "Трамвай "Желание". Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко
- 17.09, 18:00 — "Приятная неожиданность". Киевский академический театр "Актер"
- 18.09, 18:00 — "Спасибо". Киевский академический театр "Золотые ворота"
- 19.09, 18:00 — "Тренды Твиттера". Дикий театр
- 20.09, 18:00 — "Тореодоры из Васюковки". Театр юного зрителя
- 21.09, 18:00 — "Шкаф". Freedom Ballet
- 22.09, 18:00 — "Радуга на Салтовке". Альтернативный независимый театр "Нефть" (Харьков)
Театральный фестиваль создан в партнерстве с Sense Bank и Optimum Media.
Sense Bank известен своими инициативами в поддержку культуры и творчества украинских художников, прямо сегодня создающих смыслы будущего. В частности, в этом году государственный банк начал сотрудничество с Театром имени Франко с целью построить безбарьерное театральное пространство.
При поддержке: Биржевой университет, Everlegal, BMW и MINI.
Ссылка на сайт театрального фестиваля "Семь":
https://sim.theater/