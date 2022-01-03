Неделя в Украине начнется с дождей и мокрого снега: погода на 3 января

Неделя в Украине начнется с дождей и мокрого снега: погода на 3 января

В некоторых областях ночью ожидаются морозы.

Сегодня, 3 января, в большинстве областей Украины ожидается дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в восточных областях – снег с дождем. На дорогах гололедица.

Температура воздуха составит:

на западе днем +6+11, а ночью +2+5,

на севере днем -2-8, а ночью -4-8,

на востоке днем +2+4, а ночью -12-14,

на юге днем +5+7, а ночью -2-5,

в центре днем +3+7, а ночью –2-8.

В Киеве в понедельник, 3 января, – мокрый снег. Ночью — минусовая температура, днем — до пяти градусов тепла.

В течение суток в Украине будут порывы ветра до 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

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