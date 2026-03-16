Неделя в Украине начнется с похолодания и снега: прогноз на 16-22 марта

Погода испортится / © unsplash.com

Реклама

Погода в Украине 16-22 марта будет под влиянием малоактивных атмосферных фронтов, которые будут способствовать осадкам в виде дождей и мокрого снега.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 16 марта, погода будет находиться под влиянием антициклона с востока. Всюду ожидается переменная облачность, без осадков, небольшой дождь пройдет местами днем только в восточной части. Ветер преимущественно восточного направления, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, в южных областях +2+7 градусов, дневная +8+13 градусов.

Реклама

Во вторник, 17 марта, небольшие, местами умеренные дожди пройдут в западных и восточных областях, в Карпатах и Прикарпатье с мокрым снегом. На остальной территории страны ожидается без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +7+12 градусов, в северо-восточных областях, а также на крайнем западе +2+7 градусов.

В среду, 18 марта, на всей территории страны ожидается пасмурная погода. Местами пройдет небольшой дождь и туман, в северных и западных областях местами дождь с мокрым снегом. Ветер будет преобладать на северо-восточном направлении, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +5+10 градусов, в юго-западных областях +7+12 градусов.

В четверг, 19 марта, в северных и западных областях предполагается небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер сохранится северо-восточного направления, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье может усиливаться до 15-17 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +5+10 градусов, в Приазовье и на Закарпатье +11+14 градусов.

В пятницу, 20 марта, холодная погода с мокрым снегом и дождем продлится в западных и северных областях Украины. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +5+10 градусов, в Приазовье и на Закарпатье +11+13 градусов.

Реклама

В субботу, 21 марта, небольшой дождь предполагается на юго-востоке страны, в остальных регионах без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -2+3 градуса, дневная +5+10 градусов, в Крыму и на Закарпатье +11+13 градусов.

В воскресенье, 22 марта, из-за влияния антициклона с севера Европы в большинстве регионов страны ожидается погода без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +7+12 градусов, на Закарпатье до +14 градусов.

