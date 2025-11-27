Неделю боролись за жизнь: в Тернополе студент умер после падения из окна

Общежитие в Тернополе, из окна которого выпал студент / © ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

В Тернополе полиция расследует несчастный случай с 18-летним студентом, который выпал из окна третьего этажа общежития и через неделю умер в больнице.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

26 ноября в полицию поступило сообщение от медиков о смерти 18-летнего пациента в отделении интенсивной терапии.

Во время проверки выяснилось, что в ночь на 20 ноября парня в тяжелом состоянии привезла бригада экстренной помощи. Студент выпал из окна третьего этажа общежития. Пострадавший был жителем Хмельницкой области.

Почти неделю врачи пытались спасти юношу, однако их усилия не дали результата.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье об «умышленном убийстве» с пометкой «несчастный случай». Расследование продолжается.

К слову, в ночь на 8 ноября в Тернополе из окна 5-го этажа помещения ТЦК выпал военнообязанный, которого доставили как нарушителя учета. Мужчина демонтировал стеклопакет, связал одежду в «веревку», попытался спуститься, но сорвался и упал.