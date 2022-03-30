Неделю не выходит на связь: исчез пастор из Днепра, ехавший с гумдопомощью в Мариуполь

Неделю не выходит на связь: исчез пастор из Днепра, ехавший с гумдопомощью в Мариуполь

В Днепре у пастора остались жена и двое детей.

В Днепре скрылся пастор, который вместе с волонтерами уехал в Мариуполь с гуманитарной помощью еще 21 марта.

Об исчезновении пастора сообщила днепрянка Анна Шевченко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, еще 21 марта Влад Шабанец с несколькими служителями церкви на своей машине, заполненной хлебом, водой и памперсами, выехал из Днепра.

"В Мариуполь верующие приехали на семи машинах. Планировали отдать продукты горожанам, забрать родных, взять кого могут к машинам и вернуться. В городе им пришлось разделиться. Влад искал маму и бабушку, которые находились в противоположной части города. Уже неделю он не выходит на связь", — написала женщина.

Друзья пастора предполагают, что мужчину могли арестовать или он не может выехать из города из-за нехватки топлива. В Днепре у пастора остались жена и двое детей.

Как сообщалось, в оккупированном Херсоне решисты продолжают совершать беспредел и похищать людей. В неизвестном направлении кафиры вывезли настоятеля украинской церкви. Отмечается, что Сергея Чудиновича забрали прямо из церкви, сообщают очевидцы происшествия. Неизвестные представились сотрудниками "милиции" и провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся.

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