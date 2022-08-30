Неделю скрывался в кузове с шинами: черновицкие пограничники обнаружили нелегала из Сирии (видео)

В Черновицкой области пограничники обнаружили гражданина Сирии, незаконно въехавшего в Украину в прицепе грузового автомобиля, который вез автомобильные шины из Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

"Вчера в пункт пропуска "Порубное" прибыл грузовой автомобиль марки "Ман", который перевозил из Турции в Украину автомобильные шины. Во время осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил механическое повреждение верхней части тента на прицепе. Учитывая обстоятельства, было принято решение провести сканирование грузовика с помощью системы "Рапискан", которая и обнаружила скрывавшегося среди автомобильных шин нарушителя", — говорится в сообщении.

Фото: Черновицкий пограничный отряд

27-летний мигрант из Сирии планировал попасть в Германию, а документов с собой не имел.

"Путешествие сирийца из Турции в Украину длилось 7 дней. Охранники границы сразу предоставили молодому человеку воду и еду, ведь его собственные запасы полностью иссякли в дороге. За незаконное пересечение государственной границы Украины на иностранца оформили документ админпроизводства, после этого нелегала передали сотрудникам пограничной полиции Румынии в порядке реадмиссии", — рассказали пограничники.

Напомним, Литва отгородилась от Беларуси забором с колючей проволокой.

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