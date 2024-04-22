Недешевое удовольствие: в ГПСУ назвали расценки за незаконное пересечение границы мужчинами

Организаторы привлекают к своим схемам подростков, чтобы они выступали как проводники и доводили нарушителей до границы.

В Украине уклонисты платят от трех до десяти тысяч долларов организаторам за нелегальное пересечение границы. Часто к этой противозаконной схеме привлекают подростков – как проводников.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, когда нарушителей ловят, то с ними проводится этакая "фильтрация". Правоохранители пытаются установить организаторов нелегальной схемы переправки через госграницу и каким образом организаторы пытались их переправить.

"В частности, спрашиваем и какое количество денег они платили организаторам такого незаконного путешествия. Как правило, расценки, которые люди платят этим преступным группам, преступным элементам колеблются от трех до десяти тысяч долларов", — подчеркнул Демченко.

Представитель ГПСУ рассказал о случае, когда мужчины собирались переплыть Тису, а маршрут им прокладывали два подростка. За "помощь" им пообещали от двух до девяти тысяч долларов. Такие случаи не единичны. Демченко отмечает, что организаторы по незаконному пересечению границы привлекают подростков, чтобы те выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы.

"Они в первую очередь ставят такую ставку на то, что подросткам не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу. Когда = задерживаем подростков, передаем их родителям, а также сообщаем правоохранительным органам, чтобы установить в дальнейшем организаторов", — отметил Демченко.

Ответственность за действия подростков несут родители. А уж правоохранители занимаются тем, чтобы "довести дело до логического завершения".

Напомним, в ГПСУ подсчитали, сколько уклонистов каждый день пытаются незаконно пересечь границу. Сознается, что ежесуточно разоблачают десять человек. Больше всего – на границе с Молдовой и Румынией.

Кроме того, Politico пишет, что с начала полномасштабной войны из Украины могли уехать около 650 тыс. мужчин призывного возраста. Большинство из них незаконно пересекли границу.

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