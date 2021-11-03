Недетская жестокость: в Сумах 11-летнего мальчика порезал ножом сверстник, ребенка госпитализировали

Между детьми завязался конфликт, завершившийся больницей и делом в полиции.

В Сумской области между двумя 11-летними мальчиками возник конфликт, во время которого один схватился за нож и порезал соперника. Малолетнего пострадавшего с резаной раной госпитализировали.

Также читайте Сделала замечание: в центре Харькова несколько девушек жестоко избили женщину

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумщины.

"Около 17:30 в полицию поступило сообщение от врачей скорой о госпитализации ребенка. Предварительно установлено, что во дворе дома между двумя сверстниками произошел переросший в драку конфликт. В результате один из мальчиков вытащил нож и ранил им другого", — говорится в сообщении.

Травмированного 11-летнего мальчика доставили в медучреждение, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Преднамеренное легкое телесное повреждение", в рамках которого устанавливают обстоятельства этого события.

Читайте также:

Сколько стоит детская жестокость: что грозит подросткам за избиение школьницы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку