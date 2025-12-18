ТСН в социальных сетях

Недетские шутки и пинки: в Винницкой области учитель получил приговор за недостойное поведение с ученицами

Учителя из Винницкой области признали виновным в сексуальных домогательствах к ученицам

Учителя осудили за домогательства к девушкам

Учителя осудили за домогательства к девушкам / © Pixabay

В городе Ильинцы Винницкой области суд признал виновным учителя в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним ученицам. Педагог позволял себе непристойные жесты, взгляды и неуместные прикосновения во время уроков.

Об этом говорится в постановлении Ильинецкого районного суда Винницкой области от 2 декабря 2025 года.

Атмосфера на уроках

Инцидент произошел в октябре 2025 года в Ильинецком лицее №2. Согласно материалам дела, учитель во время учебного процесса унижал честь и достоинство учениц 11-го класса.

Девушки рассказали в суде шокирующие подробности. В частности, одна из учениц отметила, что педагог неоднократно с «интересом рассматривал грудь и ягодицы девушек». Другая потерпевшая сообщила, что учитель замахивался, чтобы ударить ее в зону ягодиц, но она успела отойти.

Свидетельства очевидцев

Кроме сексуальных домогательств, ученики и директора лицеев (занятия проводились для учеников разных заведений) подтвердили, что учитель:

  • применял физическую силу («пинки»);

  • забирал мобильные телефоны;

  • отпускал бестактные реплики и унизительные шутки.

Инспектор «Службы образовательной безопасности» подтвердила, что после жалоб родителей была проведена проверка, которая легла в основу протокола об админправонарушении.

Позиция учителя

Сам педагог в судебном заседании вину не признал. Он заявил, что «дети его просто неправильно поняли». Несмотря на это, администрация лицея уже провела служебное расследование, по результатам которого учителю объявили выговор и отстранили от проведения занятий с учениками одного из лицеев.

Решение суда

Судья Алексеенко А.Ю., заслушав показания детей в присутствии родителей, психологов и педагогов, пришел к выводу, что вина учителя доказана «вне разумного сомнения». Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП (Сексуальное домогательство).

Учителю назначили наказание в виде штрафа — 1 700 гривен. Также он должен уплатить более 600 гривен судебного сбора.

