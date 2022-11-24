"Недобрый вечер для рашистов": в оккупированном Мелитополе прогремели три мощных взрыва

По предварительным данным, произошло попадание в аэродром.
Сегодня, 24 ноября, в оккупированном россиянами Мелитополе ЗАпорожской области прогремели три мощных взрыва.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в 18:08 ч. на своем канале в Telegram.
"В Мелитополе вновь недобрый вечер для рашистов. Жители сообщат о по меньшей мере 3 мощных взрывах в южной части города. По предварительной информации, попадание в аэродром", — проинформировал он.
Ситуация в Мелитополе
Российские оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Захватчики готовятся к обороне города и строят укрепления.
15 ноября мэр у Мелитополя сообщил, что в городе произошел "хлопок". Взрыв раздался около 24-го училища, именно там сосредоточено "очередное логово оккупантов".
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