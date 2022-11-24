"Недобрый вечер для рашистов": в оккупированном Мелитополе прогремели три мощных взрыва

По предварительным данным, произошло попадание в аэродром.

Сегодня, 24 ноября, в оккупированном россиянами Мелитополе ЗАпорожской области прогремели три мощных взрыва.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в 18:08 ч. на своем канале в Telegram.

"В Мелитополе вновь недобрый вечер для рашистов. Жители сообщат о по меньшей мере 3 мощных взрывах в южной части города. По предварительной информации, попадание в аэродром", — проинформировал он.

Ситуация в Мелитополе

Российские оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Захватчики готовятся к обороне города и строят укрепления.

15 ноября мэр у Мелитополя сообщил, что в городе произошел "хлопок". Взрыв раздался около 24-го училища, именно там сосредоточено "очередное логово оккупантов".

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