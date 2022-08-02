"Недоимперия должна получить по зубам раз и навсегда": в "Азове" отреагировали на признание добровольческого батальона террористической группировкой

В России Верховный суд признал украинский добровольческий батальон "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.
В "Азове" считают, что самым большим в мире террористом является сама Россия.
Об этом говорится в ответе "Азова" РФ в Сети.
"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в н.п. Еленовка, россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд россии признал полк "Азов" "террористической организацией". Недоимперия, ежедневно угрожающая уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должна получить по зубам раз и навсегда и быть признана государством-террористом", — говорится в обращении.
В "Азове" добавляют, что Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус, а ее армия ежедневно совершает военные преступления, попустительство которым – это соучастие.
Напомним, в полку "Азов" российский удар по Еленовке расценивают, "как акт публичной казни".
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