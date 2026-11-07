Пенсия

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Ошибки при назначении или перерасчете пенсий могут существенно уменьшить ежемесячные выплаты и привести к накоплению значительных задолженностей. Зачастую проблемы возникают из-за неучтенных периодов работы, неточности в трудовых книжках, отказе засчитать заработную плату за предыдущие годы или расхождения в результатах индексации.

Однако украинское законодательство позволяет проверить правильность начислений, обратиться с жалобой в ПФУ или защитить свои права в административном суде, пишет «Судебно-юридическая газета».

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С чего начать проверку пенсии?

Прежде пенсионеру необходимо получить подробную информацию о показателях, на основе которых исчислялся размер выплат. Для этого можно:

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Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с письменным заявлением о предоставлении копии решения о назначении пенсии и сведений о стаже и заработке.

Воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ или мобильным приложением «Моя налоговая», где доступна часть информации и электронные справки.

Во время проверки следует обратить внимание, все ли периоды работы отнесены к страховому стажу, какие данные о заработной плате использовались и правильно ли установлены надбавки.

Что делать, если ПФУ не учел стаж или зарплату?

Ошибки в трудовой книжке

Наличие помарок или неточностей в трудовой книжке не лишает права на стаж до 1 января 2004 года. При необходимости данные можно подтвердить справками предприятий, архивными документами или приказами согласно постановлению Кабмина №637.

Вычисление заработной платы

По закону для расчета берется заработок с 1 июля 2000 года, но по желанию пенсионера можно учесть и любые 60 календарных месяцев стажа подряд до этой даты при наличии первичных документов.

Как подать заявление и куда жаловаться?

Письменное заявление в ПФУ: Подайте официальное заявление с указанием показателей, с которыми вы не согласны, добавив копии необходимых документов (страницы трудовой книжки, справки). Административное обжалование: Если территориальный орган отказал в пересчете, решение можно обжаловать к руководителю высшего уровня или непосредственно в Пенсионный фонд Украины в течение одного года (но не позднее 30 дней со дня ознакомления с решением). Обращение в суд: В случае отказа в удовлетворении жалобы или несогласия с решением ПФУ, пенсионер имеет право обратиться в административный суд за защитой своих прав.

Можно ли вернуть деньги за прошлые годы?

Если обнаружено, что пенсию вычислили в заниженном размере по вине фонда, закон предусматривает право на выплату недополученных сумм без ограничения любым сроком с начислением компенсации потери части доходов. Однако каждую ситуацию следует анализировать отдельно, устанавливая точные основания и даты возникновения права на перерасчет.

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Напомним, в ноябре отдельные категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.

Кроме того, в ноябре украинцы с малыми пенсиями получат дополнительные выплаты от государства. Деньги назначат для трех возрастных категорий, но главное условие — текущий размер выплаты.

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