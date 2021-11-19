"Недопустимо": руководитель украинской разведки – об опубликованном Вellingcat расследовании по "вагнеровцам"

Кирилл Бурмак опроверг тот факт, что Ермак мог вмешиваться в проведение любого специального мероприятия по делу "вагнеровцев".

В украинской разведке считают недопустимым, что дело о "вагнеровцах" выносится в медиа-пространство, поскольку закрытая информация не может быть доступна всем.

Об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов.

По его словам, ни в одной цивилизованной стране нет, чтобы закрытая информация о проведении спецопераций выносилась в целом.

"Я, как кадровый офицер спецслужбы, считаю нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде. Если кто-то может сказать, что это ошибка, скажите страну, в которой вы можете показать подобное расследование. Эти вещи никогда не выходят в публичное поле", — сказал Кирилл Буданов.

На вопрос в студии о том, мог ли вообще руководитель Офиса Ермак влиять на ход проведения специальной операции, он ответил: "Я с полной ответственностью могу вам сказать, что согласно Закону о разведке, господин руководитель Офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение любого специального мероприятия. Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушать при проведении подобных акций это должностное лицо".

Также Кирилл Буданов прокомментировал приказ бывшего руководителя разведки Василия Бурбы по делу "вагнеровцев". Кроме того, Буданов заверил, что этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, кто и куда "слил" информацию.

"Все документы все желающие могли передать Временной следственной комиссии, которая этим занималась. Временная следственная комиссия имела открытую часть и закрытую часть. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель Главного управления разведки господин Бурба, предоставляли свои материалы, свои показания. Все, что они хотели, они туда предоставили. Что за материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверное, этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, что именно и кто куда слил, что показал или зачем дезинформируют общество".

Напомним, вчера, 17 ноября, Вellingcat опубликовал новые детали расследования по "вагнеровцам".

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