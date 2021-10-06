Недопустимо в демократическом обществе: в МВД прокомментировали нападение на журналистов "Схем"

Недопустимо в демократическом обществе: в МВД прокомментировали нападение на журналистов "Схем"

Правоохранители открыли производство.

Полиция начала уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности журналистов "Схем" во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером тот же день — 4 октября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будет объявлено согласованы прокуратурой подозрения", — говорится в заметке.

По словам главы МВД, полиция приобщила к материалам расследования распространено в Интернете видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка". На нем зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов "Радио Свобода".

"В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленного видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства, и направлен на экспертизу", — сообщил Монастырский.

Фото: facebook.com/moden.ua

Министр также отметил, что в демократическом обществе подобное поведение в отношении сотрудников СМИ не допускается.

Как сообщалось, в Киеве в понедельник, 4 октября, на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов.

Новости Украины: кто и почему угрожал руководителю департамента "Киевблагоустройство"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку